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هانوفر الألماني يتعاقد مع المهاجم الإسباني ماتو حتى 2018

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 19:07 - 09 يونيو 2014
تقارير
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أعلن نادي هانوفر الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعاقده مع المهاجم الإسباني خوسي لويس سامارتين ماتو (24 عاما) لمدة 4 مواسم.

وذكر الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت أنه تم التعاقد مع ماتو بعد الاتفاق مع مسؤولي إينتراخت فرانكفورت الألماني على كافة التفاصيل المالية، من دون أن يكشف عنها.

وأنهى هانوفر الدوري الألماني في المركز العاشر، وإينتراخت فرانفورت في المركز الثالث عشر، حيث توّج بايرن ميونيخ باللقب.

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