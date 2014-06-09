مساعد وزير خارجية إيران: التعاون بين مصر وتركيا ضروري لحل مشاكل المنطقة

ال مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن التعاون بين مصر وتركيا "ضروري" لحل مشاكل منطقة الشرق الأوسط.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبداللهيان، في مقر السفارة الإيرانية بالقاهرة، اليوم الإثنين.



وردا على سؤال لوكالة الأناضول بشأن ما إذا كانت طهران ستقوم بدور للتقارب بين أنقرة والقاهرة في ضوء زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لتركيا، وقبول دعوة مصر لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي، قال إن إيران "تعتقد أن التعاون بين مصر وتركيا ضروري لحل قضايا منطقة الشرق الأوسط".



وأضاف اللهيان "نرى أن التعاون بين مصر وتركيا ليس مهما فحسب، بل ضروريا من أجل حل المشاكل في الشرق الأوسط"، موصيا الطرفين (مصر وتركيا) بالتعاون الكبير من أجل مصلحة العالم الإسلامي، كما أن لهما دور في "قضايا مكافحة الإرهاب في المنطقة أيضاً".



وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا بعد أن أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بالرئيس، محمد مرسي، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.



وعلى خلفية ما اعتبرته تدخلا تركياً في الأزمة المصرية، قررت القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة من مستوى السفير إلى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بإجراءات مماثلة.