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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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اصابة مواطنين بحادث سير وقع بين مركبة و جرار زراعي جنوب جنين

  • جنين- وكالات - فلسطين اليوم
  • 18:46 - 08 يونيو 2014
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أصيبت مواطنة من بلدة كفر راعي جنوب جنين، مساء اليوم الأحد، بجروح وصفت بأنها حرجه، كما أصيب سائق جرار زراعي، في حادث سير جنوب جنين.

 

و نقلت وكالة "وفا" عن مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي قوله أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر توجهت إلى مكان الحادث الذي وقع بين جرار زراعي ومركبة كانت تستقلها المواطنة فاتنة عمار صبيح (33 عاما)، على مفترق بلدة عرابة، وقدمت الإسعاف الأولي اللازم للمصابة وتم نقلها إلى مستشفى الرازي في مدينة جنين لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتها بأنها حرجة، كما سائق الجرار الزراعي بجروح متوسطة.

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