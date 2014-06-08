سلفة لموظفي غزة من مستحقاتهم الأسبوع القادم عبر بنك فلسطين

أكد مصدر بنكي لـ "فلسطين اليوم" أنه سيتم صرف سلفة لموظفي غزة من مستحقاتهم مطلع الأسبوع القادم بعد تجهيز كشوفاتهم من قبل وزارة المالية بغزة، وتزويدها لبنك فلسطين، الذي سيتولى صرف السلف للموظفين على بطاقة الهوية الشخصية.

وقال المصدر الذي طلب التحفظ على نشر اسمه، إن البنك في غزة على تواصل مع إدارته في رام الله، وأنه بالفعل سيتم تحويل المنحة القطرية لبنك فلسطين، وستخصص لدفع مستحقات موظفي غزة، وأن كل موظف سيتلقى جزء من المستحقات بناء على قدرها وستتراوح ما بين 1000-2000 شيكل.

وأضاف المصدر، أن الصرف سيتم بعد تزويد وزارة المالية البنك كشوفات بأسماء الموظفين ، محدد بها قدر السلفة التي ستصرف للموظف. إضافة إلى وصول الحوالة القطرية. موضحاً أن الصرف سيكون مطلع الأسبوع القادم أو منتصفه على أبعد تقدير.

ونفى المصدر المسؤول ، أن يكون البنك قد تسلم كشوفات بأسماء الموظفين حتى اللحظة، كما صرح أحد قيادات حركة حماس في غزة.

وأوضح المصدر، أن استمرار منع البنوك عن مزاولة عملها أدى إلى تعطل كثير من مصالح المواطنين خاصة التجار وينذر بوضع اقتصادي كارثي اذا استمر.