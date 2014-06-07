شرطة غزة تنشر قواتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة

نشرت الشرطة الفلسطينية قواتها في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى القطاع، وذلك بهدف تأمينها خلال فترة الامتحانات التي ستبدأ اليوم السبت.

وأكد الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية المقدم أيوب أبو شعر في أن الشرطة عملت على وضع خطة متكاملة لتأمين سير الامتحانات وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وبما يضمن الهدوء والسكينة العامة للطلبة، وتأمين لجان الامتحانات من الداخل والخارج طيلة فترة تقديمها.

وأوضح أبو شعر أن كافة الإدارات العاملة في الشرطة الفلسطينية تشارك في تأمين هذه اللجان والتى بلغت "170" لجنة في جميع محافظات قطاع غزة , داعياً المواطنين لتهيئة الأجواء للطلبة حتى ينالوا أعلى الدرجات.

وأشار الناطق باسم الشرطة أن الإدارة العامة لهندسة المتفجرات قامت بعملية مسح شامل لجميع لجان الامتحانات والمناطق المحيطة بها، منوهاً الى أن قوات من الشرطة سترافق سيارات نقل أوراق الامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وطالب أبو شعر المواطنين التعاون مع الشرطة الفلسطينية حتى تسير امتحانات الثانوية العامة على أكمل وجه.