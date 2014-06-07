أول امتحان بعد حكومة التوافق..85 ألف طالب يبدأون اليوم امتحانات الثانوية العامة

تنطلق صباح اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في أراضي السلطة الفلسطينية، بمشاركة 85 ألفا و861 طالبا وطالبة منهم 37 ألفا و720 من قطاع غزة، و و48 ألفا و141 من الضفة الغربية.

وقالت وزيرة التربية والتعليم الفلسطينية، خولة الشخشير، في تصريح صحفي مساء الجمعة: "من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت بمبحث التربية الإسلامية، وتنتهي بمبحث تكنولوجيا المعلومات يوم 26 يونيو/ حزيران الجاري".

وأوضحت الشخشير أن وزارتها أنهت استعداداتها لإجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، مراعية توفير بيئة صحية وهادئة للطلبة.

وأشارت إلى أن الوزارة جهزت 641 قاعة امتحان منها، 459 قاعة في الضفة الغربية، و182 قاعة في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن عدد مصححي أوراق الامتحانات سيكون 8311 مصححاً، منهم 2451 في قطاع غزة.

وبينت أن عدد العاملين في قاعات الامتحانات من رؤساء قاعات ومساعديهم ومراقبين بلغ 11 ألف عامل.

وأوضحت أن عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 122 طالبا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويتقدم طلبة الثانوية العامة للامتحانات في الوقت الذي يعاني قطاع غزة من أزمة حادة في الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، ما يؤدي إلى تعطل دراستهم واستعدادهم للامتحانات بصورة جيدة.

وتنال امتحانات الثانوية العامة اهتماماً رسمياً وشعبياً واسعاً في الأراضي الفلسطينية؛ كونها المؤهلة للمرحلة الجامعية، وسيجري رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد لله وعدد من وزراء حكومته زيارات تفقدية لقاعات الامتحانات.