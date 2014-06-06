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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إستدعاء بن اليعازر المرشح لرئاسة إسرائيل لاتهامه بالفساد المالى

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 17:50 - 06 يونيو 2014
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ذكرت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى، أن عضو الكنيست والمرشح لمنصب رئيس دولة إسرائيل، بنيامين بن اليعازر متهم بقضايا فساد تتمثل فى الحصول على ملايين الشيكلات من جهات مجهولة ومن رجل الأعمال الإسرائيلى أفراهام ننكشفلى.

وأضافت القناة، أن هذه الاتهامات تاتى قبل 4 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الإسرائيلية، موضحة أن بن اليعازر لم يثبت هذه الأموال فى التقرير الذى يقدمه لمصلحة الضرائب الإسرائيلية والتى يقدمها كل مرشح.

وأشارت القناة إلى أن المستشار القانونى للرئيس الوزراء قرر اليوم الجمعة، استدعاء بن اليعازر للتحقيق معه لمعرفة من أين حصل على هذه الأموال وفيما انفقها وفى حالة إذا ما ثبتت التهم ضد بن اليعازر، فإنه سيخرج من المنافسة على رئيس إسرائيل.

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