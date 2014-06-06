وكيل وزارة المالية لفلسطين اليوم: أزمة رواتب موظفي غزة تشهد انفراجة

أكد وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي، على وجود انفراجة في أزمة رواتب الموظفين في قطاع غزة عقب استعداد قطر لتغطيتها، لافتاً إلى أنه لا يوجد موعد محدد لصرفها حتى الآن.

وأعرب الكيالي لـ "فلسطين اليوم" ،عن أمله في أن يتم التنفيذ قريباً بعد تحويل قطر المبالغ المالية للحكومة الفلسطينية (حكومة التوافق الوطني).

من جهة أخرى، أوضح الكيالي، أن صرف رواتب موظفي غزة لا علاقة له بعمل اللجان التي تم الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس، لافتاً إلى أن عمل اللجان لا علاقة له بالشق المالي وإنما مختصة بالهيكليات الادارية والعلاوات.

وقال الكيالي : "إن الوزارة أتمت تجهيز كافة كشوفات الموظفين لصرف رواتبهم عن شهر مايو"، لافتاً إلى أنه تم ترحيل راتب شهر أبريل للمستحقات.

وأوضح الكيالي أنه تم إعداد الرواتب حسب ما هو معمول في المحافظات الشمالية التزاماً بقانون الخدمة المدنية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه تم توحيد كافة المعايير، وتسوية الغلاء المعيشي بما يضمن المساواة بين كافة الموظفين.

يشار إلى أن أمير قطر تعهد، أمس خلال اتصالٍ برئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية، بدعم حكومة الوفاق الوطني مالياً لتجاوز الأزمة المالية ومعالجة رواتب موظفي غزة.