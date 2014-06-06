أسبانيا في الصدارة .. وفلسطين تقفز 71 مرتبة في تصنيف الفيفا

شهد التصنيف الجديد للمنتخبات الصادر يوم الخميس 5 يونيو/حزيران، أي قبل أسبوع فقط من انطلاق بطولة كأس العالم 2014، قفزة نوعية للمنتخب الفلسطيني، وتقدم "السيليساو" البرازيلي إلى المركز الثالث، ودخول المنتخب الإنكليزي إلى نادي العشرة الأوائل.

وتقدم المنتخب الفلسطيني 71 مرتبة، قافزاً من المركز الـ 165 إلى الـ 94 ليحتل أفضل مركز له على الإطلاق برصيد 358 نقطة، وذلك بعد أن نجح في التتويج بكأس التحدي الآسيوي بتحقيقه أربعة انتصارات مقابل تعادل وحيد، وتأهل بالتالي لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات مسابقة كأس آسيا 2015 التي ستحتضنها أستراليا في يناير/كانون الثاني المقبل.

ودخلت فلسطين نادي المنتخبات العربية العشرة الاولى الذي جاء كالتالي:

22- الجزائر 858 نقطة

36- مصر 715

48- تونس 612

63- الاردن 510

64- ليبيا 498

72- الامارات 460

77- المغرب 439

79- عمان 420

90- السعودية 381

94- فلسطين 358.

في حين احتفظت إسبانيا، بطلة أوروبا والعالم بعرش صدارة منتخبات العالم، برصيد 1485 نقطة، وذلك قبل أسبوع من مونديال البرازيل 2014، كما اختفظت ألمانيا بمركز الوصافة برصيد 1300 نقطة.

وصعدت البرازيل إلى المركز الثالث، برصيد 1242 نقطة، متجاوزة البرتغال، الرابعة بـ 1189 نقطة، وتليهما في المركز الخامس الأرجنتين، التي تقدمت مركزين أيضا، برصيد 1175 نقطة.

وشملت النسخة الحالية للتصنيف نتائج 112 مباراة دولية من بينها 67 مباراة ودية، إضافة إلى تصفيات قارية في أفريقيا (26 مباراة)، وآسيا (16)، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (3) لعبت حتى 30 مايو/آيار الماضي.

وفيما يلي يلي ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل:







