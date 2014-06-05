الاحتلال يخصص 4.5 مليار دولار لجهازي « الشاباك والموساد »

خصصت ما تسمى وزارة الأمن " الصهيونية مبلغ 4,5 مليار دولار لما أسمته "الوسائل الخاصة" (الشاباك والموساد) والتي تخضع للسيطرة المباشرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر عبرية اليوم الخميس، إنه جرى تعزيز الميزانية للسنة الحالية بـ 600 مليون شيكل إضافية وهي ميزانية غير قابلة للمساس أو التقليص، وبلغت زيادة بنسبة 13% عن الأعوام الماضية.

وأشارت إلى أن نتنياهو يحب السيطرة على الأجسام السرية وحريته في توسيعها واستعمالها, ولهذا أصر أيضا على أن يرأس الموالين له لجنة الخارجية والأمن التي تُجيز الميزانيات الخفية، ويعلم كبار مسؤوليه أكثر من المواطن العادي بـ "الوسائل الخاصة" الموساد والشباك.

وأوضحت المصادر أن جهازا الموساد والشباك يُكلفان 30% من الانتاج الوطني الخام، وميزانيتهما زادت بنحو 10% عن العام المنصرم 2013.