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إصابة الأسير اطبيش بمشاكل في بصره

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 11:08 - 05 يونيو 2014
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قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن الأسير المضرب عن الطعام منذ 98 يوما أيمن اطبيش أصبح يعاني من مشاكل في بصره.

ونقل بولس عن الأطباء المشرفين على الأسير اطبيش، في مستشفى "أساف هروفيه"، أن هناك بداية لإصابة في نظره بمشاكل كما وصفها الأطباء بأنه قد يتعذر علاجها لاحقا وأدت إلى عدم قدرته على الرؤية بشكل واضح".

وأضاف بولس، اثر زيارته اليوم الخميس للأسير اطبيش، أن وزن الأسير نقص منذ بداية إضرابه 23 كغم ، إضافة إلى انه يعاني من مشاكل في الكلى والمعدة وآلام في العظام وخدران في الأطراف وصعوبة في التنفس.

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