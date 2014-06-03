شركة حضارة تطلق راوتر super Bux

انطلاقا من رؤية شركة حضارة في انتقاء أفضل التطورات التكنولوجية العالمية وتوظيفها في السوق الفلسطيني، أعلنت شركة حضارة احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية عن طرح راوتر Super Box في السوق الفلسطيني في الضفة الغربية وذلك اليوم الأحد الموافق 1/6/2014

يتميز راوتر Super Box بخصائص متعددة لا يمكن الحصول عليها من خلال الراوترات العادية، حيث يعمل بكبسة زر واحدة و لديه القدرة على المساعدة في تشخيص المشاكل وحلها بشكل ذاتي، بالاضافة الى توفير مجموعة من التطبيقات المميزة مثل مشاركة الملفات الشخصية وملفات الوسائط (موسيقى، صور، بيانات، فيديوهات، الخ) ومشاركتها على مختلف الأجهزة الذكية في المنزل مثل التلفاز، الكمبيوتر، اللابتوب، الطابعة وغيرها من الأجهزة الذكية.

كما يتميز الراوتر بثباته واستقراره وقدرته على استيعاب سرعات انترنت كبيرة في السوق الفلسطيني، بالاضافة الى توفر خاصية تضخيم التغطية اللاسلكية بحيث يستطيع المشترك تفعيلها في حال رغبته بتوسيع تغطية اشارة اللاسلكي في أي وقت وحسب الحاجة.

وأكد رامي شمشوم مدير عام شركة حضارة أن توفير راوتر Super Box بهذه المواصفات يأتي انطلاقا من رسالة الشركة في تسخير أحدث الطاقات والتطورات التكنولوجية العالمية في فلسطين واثراء السوق الفلسطيني بكل ما هو جديد وتوفير ابتكارات تقدم أفضل حلول تكنولوجية وترتقي بجودة خدمة الانترنت الى مستويات غير معهودة.

وأضاف أن طرح راوتر Super Box يأتي في اطار شراكة عالمية مميزة مع شركة V-Tech وشركة سيسكو (Cisco) العملاقة والرائدة عالميا في مجال صناعة المعدات والبرمجيات الالكترونية لخلق قيمة مضافة غير مسبوقة في عالم الانترنت في فلسطين.

ويذكر أن شركة V-Tech هي الشركة الأكبر عالميا في مجال انتاج معدات الكترونية، تتميز منتجات الشركة بجودتها العالية والمبتكرة. وشركة سيسكو (Cisco) هي الشركة الرائدة والأولى عالميا في مجال المعدات الشبكية وتقنية المعلومات.

والجدير بالذكر أن حضارة هي شركة الانترنت الأولى في فلسطين متخصصة في مجال توفير خدمات الانترنت المتنوعة لكل من الأفراد والشركات وهي الأكبر من حيث عدد المشتركين وسعة وسرعة الانترنت، كما تقوم حضارة بتقديم العديد من الخدمات المضافة مثل خدمات الاستضافة، خدمة مضاد الفيروسات "بيتدفندر، وغيرها من الخدمات المتميزة.