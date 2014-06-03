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^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

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أول لقاء وزاري لحكومة التوافق..وزراء غزة مجتمعين عبر الفيديو كنفرنس مع رام الله

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 07:23 - 03 يونيو 2014
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عقدت حكومة التوافق الفلسطينية الاجتماع الأول لها صباح اليوم الثلاثاء, برائاسة رامي الحمد الله رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمجلس الوزارء برام الله حيث اجتمع وزراء غزة في حكومة التوافق عبر الفيديو كنفرنس.

ويشار إلى ان الوزراء الأربعة تعذر دخولهم لرام الله لأداء اليمين أمس الاثنين , أمام الرئيس عباس بعد رفض الاحتلال إصدار تصاريحهم لهم بالأمس لدخول رام الله.

والوزراء الاربعة المجتمعين من غزة في مكتب زكريا الاغا هم : وزير العدل سليم السقا ، الدكتور هيفا الاغا وزيرة شئون المرأة ، ووزير العمل مامون ابو شهلا ، مفيد الحساينة وزير الاشغال .

صورة لوزارء غزة بحكومة التوافق خلال الاجتماع عبر الفيديو كنفرنس..


وزارء غزة بحكومة التوافق

وزارء حكومة التوافق برام الله:


وزراء رام الله


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