مرض فايروس الكبد الوبائي يغزو جسد الأسير الغزي خالد القاضي

أكد نشأت الوحيدي منسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق لفلسطينية عضو الإتحاد الدولي للصحفيين إصابة الأسير خالد حسن عبد الله القاضي من سكان مدينة رفح بجنوب قطاع غزة بمرض وفايروس الكبد الوبائي المعدي " b ".

وقال أنه تلقى رسالة من الأسرى تفيد أن إدارة مصلحة سجن نفحة الصحراوي أبلغت الأسير الغزي خالد القاضي بإصابته بمرض الكبد الوبائي المعدي b في تمام الساعة العاشرة من مساء الخميس الماضي 29 / 5 / 2014 وهو في مستشفى سوروكا الإسرائيلي ببئر السبع .

وأفادت الرسالة التي تلقاها منسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى نشأت الوحيدي من الحركة الأسيرة أن إدارة مصلحة سجن نفحة الصحراوي أبلغت الأسير القاضي أن مرضه حاد جدا وهو معدي.

وذكر الحقوقي نشأت الوحيدي بحسب رسالة الأسرى أن مرض الكبد الوبائي المعدي ينتقل لجسم الإنسان من خلال أدوات الحلاقة أو الجنس أو من خلال أدوات الأسنان التي يستخدمها الطبيب محملا لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية عن غزو المرض لجسد الأسير الفلسطيني خالد القاضي.

وكانت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية قد قامت بعزل الأسير القاضي في 18 نوفمبر 2013 لغاية 29 / 3 / 2014 حيث كان يقدم له في معظم الأحيان ماءا أو شرابا ملوثا إلى جانب الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد الذي يمارس بحقه وبحق كافة الأسرى .

يذكر أن الأسير خالد القاضي من مواليد 1 / 4 / 1976 وكان قد اعتقل على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي في 11 / 12 / 2003 " متزوج " وله بنت وحيدة .