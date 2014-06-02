زياد أبو عين : الرئيس عباس يزور قطاع غزة قريبًا

أعلن عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" زياد أبو عين أن الطريق أمام زيارة الرئيس محمود لعباس إلى قطاع غزة أصبحت سالكة بعد طي ما أسماه بـ "صفحة الخلاف السوداء"، وفتح أبواب المصالحة بتشكيل حكومة الكل الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.

ووصف أبو عين في تصريحات صحفية أن الإعلان عن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني يمثل يوما تاريخيا، وقال: "لا شك أن حكومة التوافق الوطني التي أنهت صفحة سوداء مؤلمة من تاريخ شعبنا تمثل حدثا تاريخيا بامتياز، وهي حكومة الكل الفلسطيني، والرئيس محمود عباس اليوم ليس بحاجة لدعوة ليزور محافظاتنا الجنوبية المتشوقة له كثيرا، وسيزور غزة قريبا بحول الله".

وأشار أبو عين إلى أن مهمة هذه الحكومة هي تحرير الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على غزة والدفع بالعملية الكفاحية النضالية وعودة اللاجئين إلى ديارهم، كما قال.