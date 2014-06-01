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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إصابة ضابط ومجندين في تفجير عبوة ناسفة على طريق الجورة بشمال سيناء

  • العريش - فلسطين اليوم
  • 13:35 - 01 يونيو 2014
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قال مصدر أمني بمحافظة شمال سيناء، منذ قليل، إن ضابط ومجندين تابعين لقوات الجيش الثاني الميداني أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية على طريق الجورة بجنوب الشيخ زويد.

وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الإرهابيين قاموا بتفجيرها عن بعد ما تسبب في إصابة ضابط ومجندين بجروح وكسور، وبينما كانت عناصر الإسعاف تنقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج، حاصرت قوات الجيش المنطقة للبحث عن العناصر التي زرعت العبوة وقام خبراء المفرقعات بتمشيط الطريق للبحث عن أي عبوات أخرى.

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