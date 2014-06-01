إذاعة الاحتلال: « إسرائيل » تمنع ثلاثة وزراء من غزة من التوجه لرام الله

قال مسؤول كبير في ديوان رئيس السلطة الفلسطينية: "أن "إسرائيل" أبلغت السلطة بأنها ستقطع علاقاتها معها فور أداء حكومة الوفاق الوطني اليمين القانونية.

وأضاف المسؤول الفلسطيني في مقابلة مع صحيفة هارتس: "أن "إسرائيل" أكدت أنها ستحافظ على العلاقات الأمنية فقط.

وكانت "إسرائيل" قد أبلغت السلطة الفلسطينية رسميا الليلة الماضية بأنها لن تسمح لثلاثة وزراء من قطاع غزة بالتوجه إلى رام الله غدا للمشاركة في مراسم أداء حكومة الوفاق الوطني اليمين الدستورية.

وقد رفض بذلك منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال يوآف مردخاي الطلب الذي قدمه الجانب الفلسطيني بهذا الصدد نهاية الأسبوع.

ووصف مصدر سياسي في القدس المحتلة، تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بخطوة سلبية للغاية، مؤكدا أن "اسرائيل" لن تتفاوض معها، بسبب مشاركة حماس في تشكيلها.

وقال المصدر إن "إسرائيل" ستعتبر من الآن فصاعدا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مسئولا عن أي أعمال عنف تقوم بها حركة حماس، بما في ذلك إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مقابلة متلفزة إن الجميع ينتظر التشكيلة النهائية للحكومة الفلسطينية الجديدة، وخصوصا إسرائيل .

وأضاف كيري ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر رؤية ماذا سيحدث فيما يتعلق بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس في إطار تشكيل الحكومة الجديدة .