توغل محدود لآليات الاحتلال شرق خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، في أراضي المواطنين شرق مدينتي خانيونس ورفح، جنوب قطاع غزة وسط إطلاق نار تجاه منازل المواطنين.

وأفاد مراسلنا، بأن ست آليات عسكرية تضم جرافتين وأربع دبابات توغلت لمسافة تزيد عن 200 متر في أراضي المواطنين الزراعية شمال شرق مدينة خانيونس، انطلاقاً من موقع 'كيسوفيم' العسكري على الحدود شرق القرارة.

وأوضح أن قوات الاحتلال قامت بأعمال تمشيط وتجريف في الأراضي الزراعية وسط إطلاق نار على منازل المواطنين القريبة من المنطقة، إضافة إلى تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المكان.

وفي ذات السياق أفاد بأن آليات عسكرية إسرائيلية مكونة من سبع دبابات وجرافات توغلت لمسافة تزيد عن 200 متر في أراضي المواطنين، شرق مدينة رفح، انطلاقاً من المواقع العسكرية المقامة على الشريط الحدودي، وسط إطلاق نار وأعمال تجريف في الأراضي الزراعية.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الصهيوني تقوم بالتوغل في أراضي المواطنين بشكل يومي وتقوم بتجريف أراضي المواطنين الزراعية القريبة من الحدود شمال وشرق القطاع، ويمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها.