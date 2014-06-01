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280 شاحنة محملة بالبضائع تدخل غزة من معبر أبو سالم

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 05:06 - 01 يونيو 2014
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من المقرر أن تسمح سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد بإدخال 280 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع أن الاحتلال قرر إدخال 16 شاحنة محملة بالأسمنت وشاحنة واحدة محملة بحديد البناء و30 شاحنة محملة بالحصمة لمشاريع وكالة الغوث و6 شاحنات محملة بالأسمنت لمشاريع سلطة المياه الفلسطينية.

وأشار فتوح إلى أن الاحتلال سمح بضخ كميات من السولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء وكميات من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي.

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