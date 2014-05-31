فهمى هويدى: « السيسى » رئيس قوى ويستطيع أن يفعل الكثير

قال الكاتب الصحفى المفكر الإسلامى، فهمى هويدى، إن كتلة 30 يونيو لم تعد واحدة الآن، وإن المشكلة هى تصنيف المجتمع إلى جانبين لا ثالث لهما.



وأكد أنه انتقد جماعة الإخوان، وكان من أوائل من نصحهم بعدم المشاركة فى البرلمان، وكان رافضا لدخول محمد مرسى لانتخابات الرئاسة من الأساس، وانتقده بعد أن تولى الرئاسة.



وتابع فى تصريحات تليفزيونية: "السيسى رئيس قوى ويستطيع أن يفعل أشياء كثيرة، ولكن هناك مشكلة مع جيل الثورة لابد من الاعتراف بها وترميمها"، مشيرا إلى أن المصالحة ليست مطلوبة مع الإخوان فقط، ولكنها مطلوبة مع الشباب الذين تم سجنهم بسبب قانون التظاهر، مشددا على ضرورة "الوئام المدنى" قبل خوض الانتخابات البرلمانية.



وأكد الكاتب الكبير أن حمدين صباحى لم يكن يستطيع أن يحكم مصر، لأنه خارج جهاز إدارة الدولة.