سجل لاعب منتخب جزر المالديف ركلة جزاء في الشباك الأفغانية بطريقة غريبة جدا، في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس التحدي الآسيوي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 قبل أن تفوز جزر المالديف 8-7 بركلات الترجيح.

وانقض لاعب جزر المالديف لتسديد الكرة إلا أنه انزلق قبل الوصول إليها لينظر بعد ذلك باستغراب إلى حكم اللقاء وكأنه يطلب منه فرصة جديدة لتسديد الكرة، بعدها سدد اللاعب الكرة ودخلت الشباك الأفغانية وسط ذهول حارس المرمى الافغاني الذي لم يعرف ماذا يفعل بعدما شاهد اللاعب المالديفي وهو يسقط ارضا.

شاهد ركلة الجزاء1..





بالفيديو.. ركلة جزاء لا تصد ولا ترد من لاعب محظوظ

:روسيا اليوم