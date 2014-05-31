عباس: حكومة الوحدة يوم الاثنين وستنتهج سياستي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان حكومة الوحدة سيعلن عنها الاثنين المقبل.

وحسب اقواله التي نقلتها عنه "اسوشيتد برس"، فإن الحكومة الجديدة ستتبنى الخط السياسي الذي ينتهجه.

و كان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) و مسئول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد قد صرح السبت إن حكومة التوافق الوطني ستعلن الاثنين المقبل من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الأحمد في تصريح لتلفزيون فلسطين: "تقريبًا الحكومة شبه جاهزة مائة بالمائة، وبعد غد سيتم إعلان تشكيلها، وستقسم اليمين هنا في المقاطعة أمام الرئيس".

وأوضح مسئول ملف المصالحة بحركة فتح أن حكومة التوافق تضم من 15- 17 وزيرًا، لافتًا إلى أن رفع عدد الوزراء جاء لـ"احتياجات عملية".