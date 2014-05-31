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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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عباس: حكومة الوحدة يوم الاثنين وستنتهج سياستي

  • رام الله- وكالات - فلسطين اليوم
  • 17:45 - 31 مايو 2014
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 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بان حكومة الوحدة سيعلن عنها الاثنين المقبل.

 وحسب اقواله التي نقلتها عنه "اسوشيتد برس"، فإن الحكومة الجديدة ستتبنى الخط السياسي الذي ينتهجه.

 و كان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) و مسئول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد قد صرح السبت إن حكومة التوافق الوطني ستعلن الاثنين المقبل من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

 وأضاف الأحمد في تصريح لتلفزيون فلسطين: "تقريبًا الحكومة شبه جاهزة مائة بالمائة، وبعد غد سيتم إعلان تشكيلها، وستقسم اليمين هنا في المقاطعة أمام الرئيس".

 وأوضح مسئول ملف المصالحة بحركة فتح أن حكومة التوافق تضم من 15- 17 وزيرًا، لافتًا إلى أن رفع عدد الوزراء جاء لـ"احتياجات عملية".

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