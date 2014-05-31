الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار على المزارعين، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفاد مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية المقامة على الحدود شرق بلدة خزاعة، أطلقوا الرصاص على مجموعة من المزارعين وهم في أراضيهم الزراعية، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

وكانت مدفعية الاحتلال أطلقت أمس الجمعة، النار وقذيفة حارقة على أراض مزروعة بالقمح والشعير شرق خان يونس، وأحرقت عشرات الدونمات.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على المزارعين ومحاصيلهم الزراعية القريبة من الحدود.