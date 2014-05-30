ترجيحات بتولى عمرو موسى ملف سوريا خلفاً للأخضر الإبراهيمى

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن مشاورات جرت بين دبلوماسيين أجانب، بشأن ترشيح عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، لتولى الملف السورى خلفاً للمسئول السابق الأخضر الإبراهيمى.

وذكرت شبكة "CNN" الإخبارية عن المصادر، أن الدبلوماسيين الأجانب التى لم تحدد هويتهم، رأوا أن "موسى" هو الأنسب والأكثر خبرة وكفاءة لتولى هذه المهمة بالنظر إلى علاقاته الدولية الواسعة.

وأشارت المصادر إلى أن "موسى"، ليس معروفا ما إذا كان سيقبل بهذه المهمة، فى الوقت الذى يتردد فيه أنباء عن توليه منصب "مستشارًا للأمن القومى والشئون الخارجية" فى إدارة الرئيس المصرى الجديد.