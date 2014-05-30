الاحتلال يستبق إضراب الأسرى الجماعي بحملة تنقلات واسعة

اكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال تستبق إضراب الأسرى المقرر يوم الاحد القادم بدخول ما يزيد عن ثلث الأسرى فى السجون بالإضراب المفتوح بحملة تنقلات واسعة لإضعاف موقف الأسرى والتأثير عليه .

وأوضح الناطق الاعلامى للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان وصل وكالة فلسطين اليوم نسخة منه، بان إدارة السجون تنفذ منذ عدة أيام حملة تنقلات واسعة بين السجون المختلفة بهدف إرباك واقع الأسرى وقطع التواصل بينهم والتأثير على إضرابهم الواسع الذى سيبدأ يوم الأحد القادم بدخول كافة اسرى سجن النقب ونفحه وعوفر فى الإضراب المفتوح ، مما يعنى انضمام ما يزيد عن ثلث الأسرى في السجون للإضراب المستمر منذ 37 يوما متواصلة .

وأشار الأشقر أن إدارة السجن قامت بنقل عشرات الأسرى من سجني "ايشل" و"ريمون والنقب ووزعتهم على سجون مختلفة ، وعزلت بعضهم ، فيما نقلت الإدارة 50 أسيرا من سجن نفحة إلى قسم عزل جماعي في سجن أيشل، لتضامنهم مع الإداريين ، كما أقدمت على نقل عدد من قيادات الأسرى ومنهم الأسير القائد "حسن سلامة" تم نقله من عزل إيشل إلى عزل كيشون وهو عزل خاص بالأسرى الجنائيين، و نقل كل من مؤيد شراب إلى عزل عسقلان وياسر البدرساوي الى عزل اوهليكدار.

وبين الأشقر بان إدارة السجون تعيش حالة إرباك واضحة ، وان حملات القمع التي تنفذها هى تعبير عن ذلك ، وهى تخشى وتستعد بشكل كبير لدخول أعداد كبيرة من الأسرى فى الإضراب مما سيخلق حالة أشبه بالحرب داخل السجون ، مما سيدفعها إلى محاولة تهدئة الأوضاع بالاستماع إلى الأسرى وتقديم وعودات جديدة لرفع ملفهم للمستوى السياسي ، ولكن الأسرى يفهمون يدركون جيدا الأعيب الاحتلال، ومصممون على عدم وقف إضرابهم قبل تحقيق مطالبهم العادلة .

وطالب الأشقر بدعم الأسرى بشكل يليق بتضحياتهم ، ويوازى حجم ما يتعرضون له من خطر حقيقي على حياتهم بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب ، وخاصة بعد ارتفاع عدد الاسرى المضربين .