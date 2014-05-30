مهجة القدس: الاحتلال يمدد اعتقال الأسير غسان السعدي

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني قد مددت اعتقال الأسير المجاهد/ غسان راغب عبد الرحمن السعدي (50 عاماً)، لمدة ستة أشهر جديدة في الاعتقال الإداري.

جدير بالذكر أن الأسير غسان السعدي من مخيم جنين ولد في العام 1964م، وهو متزوج ولديه ثمانية أبناء، وهو شقيق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي.

وكان الأسير غسان السعدي قد أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن ثمان سنوات بين الانتفاضتين وجميعها فترات اعتقالات إداري وعاش مطاردا لعدة سنوات كان آخرها خلال انتفاضة الأقصى مع شقيقه الشيخ بسام، وحرم طوال السنوات الماضية من أسرته وأبنائه حتى لدى استشهاد والدته ونجله لم يتمكن من وداعهما كما لم يتمكن شقيقه الشيخ بسام من وداعهم مع نجليه اللذان استشهدا بنفس الفترة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت باعتقاله بتاريخ 25/11/2013م وتم تحويله للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر، وما إن انتهت هذه المدة حتى قامت سلطات الاحتلال بتجديدها 6 أشهر جديدة.