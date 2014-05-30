انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج بنسبة 1.05% الشهر الماضي

ذكر الجهاز المركزي للإحصاء، أمس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً مقداره 1.05% خلال شهر نيسان 2014 مقارنة مع شهر آذار 2014، حيث بلغ الرقم القياسي العام 101.35 خلال شهر نيسان 2014 مقارنة بـ 102.43 خلال شهر آذار 2014 (سنة الأساس 2011 = 100).

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أصدره، أمس، بشأن الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين لشهر نيسان الماضي أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل انخفاضاً مقداره 1.11%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 101.22 خلال شهر نيسان 2014 مقارنة بـ 102.36 خلال شهر آذار 2014 (سنة الأساس 2011 = 100).

وأشار البيان إلى أن الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة من الإنتاج المحلي سجل انخفاضاً مقداره 0.49%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة 102.59 خلال شهر نيسان 2014 مقارنة بـ 103.10 خلال شهر آذار 2014 (سنة الأساس 2011 = 100).

ولفت البيان إلى أن أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة شهدت انخفاضاً مقداره 2.74%، والتي تشكل أهميتها النسبية 36.01% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوانات بمقدار 3.58%، بسبب انخفاض أسعار المنتجات الحيوانية بمقدار 5.90%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 1.65%، كما انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بمقدار 1.99%، بسبب انخفاض أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 7.29%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.57%.

وأضاف: كما سجلت أسعار منتجات صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.06%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.20% من سلة المنتج فقط.

وأظهر البيان أن أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية شهدت انخفاضاً مقداره 0.14%، والتي تشكل أهميتها النسبية 61.66% من سلة المنتج، بسبب انخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والأعلاف الحيوانية بمقدار 1.47%، وأسعار انتاج وتجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها بمقدار 1.02%، وأسعار دبغ وتهيئة الجلود وصنع الحقائب والأحذية بمقدار 0.78%، وأسعار صنع الخشب ومنتجاته بمقدار 0.69%، وأسعار صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بمقدار 0.69%، على الرغم من ارتفاع أسعار صنع الملابس بنسبة 1.32%، وأسعار صنع منتجات الألبان بنسبة 1.13%.

وأضاف: كما شهدت أسعار منتجات الصناعات التعدينية والاستخراجية استقراراً في الأسعار خلال شهر نيسان 2014، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.13% من سلة المنتج.