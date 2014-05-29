نقل الأسير الجعبة الى مستشفى سوروكا بعد اصابته بأزمة قلبية

أصيب الأسير عبد المعز ذيب الجعبة (44 عاما) بأزمة قلبية، ما استدعى نقله وبشكل عاجل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وقال مدير نادي الأسير في الخليل أمجد النجار إن محامي نادي الأسير يتابعون وضعه، وإن محاولاتٍ تجري الآن لزيارته داخل المستشفى.

وقال النجار، إن عائلته تشعر بالقلق الشديد على حياة ابنها في ظل انعدام أي معلومات عن حقيقة ما حدث معه.

وناشدت عائلة الأسير الصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل وإرسال طبيب منهم للاطلاع على وضعه الصحي.

يذكر أن الأسير من سكان الخليل، ومحكوم بالسجن المؤبد أمضى منها 11سنة وله من الأبناء اثنان.