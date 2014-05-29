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وفاة مواطن في غزة متأثر بجراحه بعد قيامه بحرق نفسه

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 14:20 - 29 مايو 2014
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أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بغزة، عصر اليوم، عن وفاة شاب متأثراً بجروحه بعد إقدامه على حرق نفسه مساء الجمعة الماضية في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وقالت المصادر إن الشاب (ن – ع) توفي متأثر بجراحه التي وصفت بالخطيرة حيث وصل يوم الجمعة الماضية إلى مستشفى الشفاء، نتيجة إصابته بحروق شديدة في أنحاء جسده وكان يرقد في قسم العناية المكثفة بمستشفى الشفاء في مدينة غزة .

يذكر أن صاحب المنزل كان يهدده بطرده من المنزل وعائلته، فما كان منه إلى أن أضرم النار في نفسه لعجره عن سداد الإيجار.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن المواطن أقدم على حرق نفسه أيضا لعجزه عن سداد متطلبات أسرته حيث لديه عدد من الأبناء يدرسون.

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