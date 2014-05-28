6 وفيات جديدة بكورونا في السعودية

سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، توفي منهم 2، إضافة إلى وفاة 4 حالات سبق الإعلان عن إصابتها بالفيروس.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه تُوفي في مكة المكرمة رجل يبلغ من العمر 65 سنة يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وهو مخالط لحالة مؤكدة، وسيدة في الـ39 من العمر تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والذئبة الزجاجية، وهي مخالطة لحالة مؤكدة.

وفي الرياض تُوفي رجل يبلغ من العمر 72 سنة، يعاني من مرض السكري، كما توفي في المدينة رجل يبلغ من العمر 36 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي وهو من الحالات المسجلة سابقا، ووفاة رجل يبلغ من العمر 51 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي بالمدينة المنورة وهو من الحالات المسجلة سابقا.

كما توفيت امرأة تبلغ من العمر 55 سنة، أدخلت إلى مستشفى حكومي بالرياض وهي من الحالات المسجلة سابقا، وتوفيت مسنة تبلغ من العمر 80 سنة، أدخلت إلى مستشفى حكومي بالرياض وهي من الحالات المسجلة سابقا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن "العدد الكلي لحالات الإصابة المؤكدة خلال 24 ساعة هو 3 حالات إصابة، وأن الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حالياً هي 4 حالات".

وترفع تلك الحالات ضحايا الفيروس في المملكة، منذ أول ظهور له في سبتمبر/أيلول 2012، إلى 565 حالة إصابة، توفي منهم 186. كما ترفع عدد الإصابات التي تم تسجيلها في المملكة منذ بداية مايو/أيار الجاري إلى 194 مصاباً، توفي منهم 75.

يأتي ذلك بعد مرور يومي الإثنين والثلاثاء دون تسجيل أي إصابات بكورونا، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر