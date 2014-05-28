فلسطيني يصيب مستوطنين في القدس المحتلة

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن شاباً فلسطينياً رش غاز فلفل على مجموعة مستوطنين في القدس القريبة قرب المسجد الأقصى.

وحسب الصحيفة، فالمستوطنان أصيبا بحرقة في أعينهما فيما نجح الفلسطيني بالفرار، فيما لا زالت القدس تشهد حالة توتر كبير بمناسبة ما تدعيه "إسرائيل" يوم القدس.

وقد نشرت شرطة الاحتلال المئات في شوارع وازقة القدس القديمة ولكن بعد المواجهات صباح اليوم مع المصلين الفلسطينيين واصابة أربعة منهم بجروح خطيرة جراء اصابتهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وبعد إصابة شرطي "إسرائيلي" بحجر أغلقت الشرطة بوابات الحرم القدسي.

من جانب آخر ستعقد الحكومة "الإسرائيلية" جلستها الخاصة في أجواء احتفالية بمناسبة يوم القدس مساء اليوم الأربعاء .