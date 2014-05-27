رؤساء الأحزاب المصرية يناشدون الشعب المصري المشاركة فى اختيار الرئيس

أصدر رؤساء الأحزاب وعدد من الشخصيات العامة المجتمعون فى مقر حزب الوفد مساء اليوم الثلاثاء، بيانا ناشدت فيه الشعب المشاركة فى انتخابات الرئاسة.

وقال بيان الأحزاب "نتوجه إلى جماهير شعبنا العظيم بـ نداء للنزول الكثيف فى الساعات المتبقية إلى مقار الانتخابات للإدلاء بأصواتهم لصالح من يرونه مناسبا لقيادة مصر فى هذه المرحلة الحرجة من حياة البلاد والتى تواجه فيها مؤامرات خارجية وداخلية خطيرة تستهدف عرقلة مسيرة تقدمها وتحطيم إرادتها واستقرارها وتدمير مقومات وجودها".

وتابع البيان الذى صدر منذ قليل، "لقد كانت جماهير الشعب المصرى هى القوى العظمى التى أسقطت حكم الاستبداد والفساد فى 25 يناير 2011 ثم واجهت حكم الإرهاب والاستعباد الإخوانى فى 30 يونيو 2013 وها قد أتت لحظة جديدة لكى تقول جماهير شعبنا فيها كلمتها التى ينتظرها العالم كله انتصارا لإرادة التحرر وإصرارا على استمرار مسيرة الثورة والتغيير حتى تتحقق أهدافها النبيلة فى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، يا جماهير شعبنا العظيم إن مؤامرات الترويع والتخويف والإرهاب لم تمنعكم من النزول لاختيار دستوركم الجديد فى يناير الماضى، وهى لن تمنعكم فى الساعات القليلة الباقية من أن تقولوا كلمتكم بقوة.. لا للإرهاب والعنف والمؤامرات الدنيئة على مصر وإرادتها والتنمية واستقلال الإرادة الوطنية والبناء وحماية الأمن الوطنى والقومى".

الموقعون على البيان، الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، د.محمد أبو الغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، السفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر د. عمرو الشوبكى، المهندس أحمد بهاء الدين شعبان الجمعية الوطنية للتغيير المهندس. محمد سامى رئيس حزب الكرامة، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، د.محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصرى، د. عبد الجليل مصطفى، أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، كما حضر الاجتماع أيضا المستشار بهاء الدين أبو شقة السكرتير العام لحزب الوفد كما حضره من قيادات حزب الوفد طارق سباق - اللواء سفير نور - أيمن عبد العال.