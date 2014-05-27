مصرع مواطنة في انقلاب جرار زراعي شمال الخليل

لقيت المواطنة وصال سعود موسى عوض (43 عاما) مصرعها، مساء امس الاثنين، في انقلاب جرار زراعي ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية في بيت أمر محمد عوض، أن المواطنة عوض كانت برفقة نجلها في طريق عودتهما إلى المنزل، عندما فقد نجلها السيطرة على الجرار الذي انحرف عن مسلكه ليهوي من ارتفاع 7 أمتار على جانب الطريق، الأمر الذي أدى إلى وفاة المواطنة عوض، في حين تمكن نجلها من النجاة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن جثمان المواطنة عوض نقل إلى مستشفى عالية بمدينة الخليل، في حين فتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.