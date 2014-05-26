شكوك حول مشاركة كوستا في مونديال البرازيل

قد يدفع نجم أتلتيكو مدريد "دييجو كوشتا" ثمن مغامرته خلال الأسبوع المنقضي بالمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد رغم إصابته غاليًا، حيث كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اليوم عن ضرورة خلوده للراحة لمدة أسبوعين على الأقل، وهو ما يُحجم حظوظه في اللحاق بمونديال البرازيل.



صحيفة "آس" الاسبانية أكدت أن كوشتا مازال يعاني من إصابة على مستوى أوتار فخذه الأيمن وهي إصابة ستجبره على الابتعاد عن الميادين لـ15 يومًا حسب تصريحات طبيب المنتخب الاسباني "بيدرو جيّين" الذي أكد اليوم أن اللاعب لم يتعاف من الإصابة التي ألمت به خلال مباراة فريقه أمام برشلونة في الدوري الاسباني.



واستنادًا على تصريحات ديل بوسكي الذي قال يوم أمس أنه لن يستدعي يوم الثاني من يونيو المقبل سوى اللاعبين الجاهزين بنسبة 100%، فإن حظوظ مرافقة كوشتا للاروخا خلال مونديال البرازيل تبدو ضئيلة جدًا حتى لا نقول منعدمة.



يُذكر أن كوشتا لم يتمكن من لعب أكثر من 9 دقائق من مباراة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يترك مكانه لأدريان لوبيز، وذلك رغم تلقيه علاجًا خاصًا من طرف طبيبة شهيرة في بلجراد منتصف الأسبوع الماضي.