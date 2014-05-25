« حماس »: بعض وسائل الاعلام فبركت كلام على لسان « مشعل »

أوضح مصدر مسؤول في حركة "حماس" أن ما تناقلته بعضُ الوسائل الإعلامية عن اللّقاء الذي تمَّ بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وبين مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الأربعاء الماضي (21/5) في الدوحة جرى تحريفه وما كتب من مواقف على لسان مشعل من إقحام وفبركة عبارات على لسانه لم ترد في اللقاء ولا أساس لها

وبين المسؤول أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، وتمَّ التباحث فيه حول آخر تطوّرات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها المصالحة الوطنية الفلسطينية وأهميتها وضرورة إنجاحها واستمرارها، وحشد طاقات الأمّة لمواجهة العدو الصهيوني.

جدَّد مشعل التأكيد على رؤية الحركة وموقفها تجاه الأوضاع في المنطقة، وأنّها تنأى بنفسها عن لعبة المحاور، مشدّداً حرص الحركة على وحدة الأمّة وتكاملها، وضرورة تجنّب الاستقطابات العرقية والطائفية والمذهبية، وفي نفس الوقت ضرورة وأهمية معالجة الأزمات الجارية ببعض البلدان العربية بحلول سياسية تراضاها الشعوب وتحقّق تطلّعاتها في

أوضح مشعل أنَّ الحركة تحترم خصوصيات الدول ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، وهي إذ تشكر كلّ من دعم المقاومة

شدَّد مشعل على أنَّ المقاومة لدى حماس وشعبنا الفلسطيني أصيلة بأصالة فلسطين وتاريخها النضالي الطويل وهي مستمرة ولن تتوقف إلاّ بتحرير فلسطين.

وأكد المسؤولإنَّ ما تمَّ إقحامه أو فبركته على لسان الأخ المجاهد خالد مشعل وتناقلته بعض الوسائل الإعلامية لا أساس له من الصحة، ولن يشوش على حركة حماس ومواقفها الأصيلة المعروفة.