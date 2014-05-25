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حكومة غزة تدعو « الفيفا » إلى « شطب » عضوية إسرائيل

  • غزة - وكالات - فلسطين اليوم
  • 17:36 - 25 مايو 2014
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دعت وزارة الشباب والرياضة في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جوزيف بلاتر، إلى "شطب" عضوية إسرائيل من الاتحاد، عقابا لها على "ممارستها العنصرية ضد الرياضيين الفلسطينيين".

وقال وزير الشباب والرياضة بالحكومة، محمد المدهون، في تصريح صحفي، مساء اليوم الأحد: "نرحب بزيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر إلى فلسطين المقررة غدا الإثنين".

وأضاف المدهون: "ندعو بلاتر إلى شطب عضوية الكيان الصهيوني من الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك عقابا له على ممارساته العنصرية ضد الرياضيين الفلسطينيين واستهداف المنشآت الرياضية في غزة"، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون فلسطيني.

ومضى قائلا إن "زيارة بلاتر تمثل أهمية كبيرة وتدعم الرياضة الفلسطينية التي تواجه الكثير من التحديات".

ويبدأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم غدا زيارة للأردن وفلسطين وإسرائيل.

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