ممثل الأسرى المضربين: الشاباك أبلغنا أنه معني بموت أحد الأسرى

قال ممثل الأسرى المضربين عن الطعام في مختلف السجون، محمود شبانة، إن جهاز الشاباك أبلغهم أنه معنيّ بموت أحد الأسرى الإداريين المضربين منذ أكثر من 30 يوما.

وقال وزير شؤون الاسرى والمحريين عيسى قراقع، إن حكومة الاحتلال أصدرت قرارا بالموت البطيء للاسرى المضربين، بسبب عوامل عدة أهمها الصمت الدولي وعدم تحرك منظمات حقوق الانسان لانقاذ حياتهم من المجزرة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في سجونها.

واضاف قراقع في تصريح صحفي، إن قيام ممثلي جهاز الشاباك بإبلاغ ممثل الأسرى المضربين عن الطعام في مختلف السجون، "بان المخابرات معنية بموت احد الاسرى المضربين وتأديبهم واركاعهم" هو تصريح علني بالقتل، مطالبا الامم المتحدة بالتحرك الفوري لانقاذ حياة المضربين.