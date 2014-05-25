بالفيديو: كيف أغضب فران مدرب أتلتيكو مدريد؟

أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني عن فخره بفريقه رغم خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 1-4 امام جاره ريال مدريد في لشبونة على ملعب لالوش بالعاصمة البرتغالية.

وصرح سيميوني عقب الخسارة "هذه المباراة لا تستحق ولو دمعة واحدة، لقد ضحينا بأنفسنا وقدمنا كل شيء، الآن يتوجب علينا الاسترخاء والراحة".

وعند دخوله قاعة المؤتمرات الصحفية صفق المراسلون والصحفيون بحرارة لبطل الليجا ووصيف التشامبيونز بعد موسمه المثالي.

واعترف سيميوني "الريال كان أفضل في الشوط الثاني، وجدنا صعوبة كبيرة في مجاراتهم، يجب أن نرفع رؤوسنا ونركز في الموسم المقبل"

وتحدث عن الشجار مع الفرنسي رافائيل فاران مدافع الريال "سدد الكرة قوية نحونا (مقاعد الجهاز الفني) وهذا أزعجني، إنه صغير السن على تلك الأمور، رد فعلي ايضا لم يكن مناسبا".

وعاد ليتكلم عن الهزيمة "لا نشعر بالحزن، وإنما بمرارة عدم الوصول الى هدفنا، إنني فخور بالجمهور وباللاعبين، يجب أن نضمد الجراح".

وقلب الريال تأخره بهدف دييجو جودين الى تعادل في الدقيقة 93 عبر سرخيو راموس، ثم تفوق بثلاثة أهداف عن طريق جاريث بيل ومارسيلو وكريستيانو رونالدو في الشوطين الإضافيين ليتوج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2002.