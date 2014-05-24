اصابة الفنان مصطفى الخاني في عينه اثناء تصوير “باب الحارة”

بعدما تم تسريب انباء مفادها ظهور الفنان مصطفى الخاني بشخصيتين مختلفتين في المسلسل الشامي الشهير “باب الحارة” حيث يستكمل دوره المعتاد “النمس″ المعروف بجشعه وكثرة مشاكله بالاضافة الى شخصية “الواوي” الجديدة التي تقتحم احداث الجزاين الجديدين اللذين يجري تصويرهما حاليا في سورية.

وخلال تصويره لاحد مشاهدها تعرض النجم السوري الى اصابة في عينه نتيجة تسرب مادة سائلة يتم وضعها اثناء الماكياج كي تعطي شكل الجرح داخلها ما ازم الموقف هو وجود عدسات لاصقة ذات شكل بني مصاحبة لشكل الشخصية ليتم نقله الى المستشفى حيث تبين اصابة العين بالتهاب حاد اثر دخول جرثومة نظرا لاستعمال مواد كيماوية.

وطالب الاطباء الخاني بتجنب استعمال العدسات لمدة عشرة ايام والامتناع عن التصوير الى حين تماثله للشفاء، جدير بالذكر ان مبدع شخصية “جحدر” بمسلسل “الزير سالم” يصور مسلسلين في ان واحد فبالاضافة الى “باب الحارة” يشارك في مسلسل “بواب الريح”.

ليتواصل تسريب الاخبار القادمة من كواليس الدراما الشامية التي يصر صناعها ومعهم محطة “الام بي سي” على التزام الصمت وتجنب التصريح بأي جديد حتى موعد العرض النهائي في الشهر الكريم.