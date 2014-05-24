الأسرى للدراسات : 2250 كيلو جرام سقطت من أجساد الأسرى فى الإضراب

أكد مركز الأسرى للدراسات أن ما لا يقل عن ألفين ومئتين وخمسين كيلو جرام سقطت من أجساد الأسرى فى الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 31 يوم متتالية رفضاً للحكم الادارى ضمن قانون طوارىء بملفات سرية وبدون لوائح اتهام .

ودعا مركز الأسرى للدراسات أصدقاء الشعب الفلسطيني فى العالم ، والمؤسسات الدولية والجامعة العربية والمنظمات الحقوقية والانسانية للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة ، ولانقاذ حياتهم قبل فوات الأوان .

وأضاف المركز ان تدهوراً كبيراً طرأ على وضع الأسرى المضربين عن الطعام وعلى حالة الأسير أيمن اطبيش المضرب منذ ستة وثمانين يوماً على التوالى .

من ناحيته بين الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى أن الأسرى يفقدون ما معدله كيلو غرام على مدار ثلاث أيام ومن ثم يفقدوا نصف كيلو غرام يومياً بعد ذلك ، وأن كل أسير فقد ما معدله 17 كيلو جرام طوال الاضراب وبدأوا لا يستطيعون القدرة على القيام والمشى ، ويتم نقلهم على النقالات للعيادة والمستشفيات الخارجية بسبب الدوخان ونقص السكر والضغط والوزن.

ودعا حمدونة الكل الوطني والعربي بموجة دعم ومساندة حقيقية لا رمزية ، وذلك ببرنامج فعاليات على الارض وبالتعاون مع الاشقاء العرب والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال للموافقة على مطالب الأسرى .