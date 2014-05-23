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الاحتلال يعتقل اربعة فلسطينيين بينهم اسير محرر

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 06:07 - 23 مايو 2014
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ذكرت الإذاعة العامة الاسرائيلية أن جيش الاحتلال بأن الجيش اعتقل فجر اليوم الجمعه أربعة شبان فلسطينين في الضفة الغربية تم نقلهم للتحقيق.

وقد افادت مصادر فلسطينية بان الجنود الاسرائيلين  اعتقوا الاسير المحرر المقعد حركيا كمال عابدين 40 عاما  بعد ان هاجمته قوة من المستعربين في رأس الجورة في الخليل حيث تم سحبه من سيارته بالقوة  ويعاني الاسير عابدين من إعاقة جراء إصاباته في مجزرة الحرم الابراهيمي التي نفذها الارهابي باروخ غولدشتيان.

ذكرت الإذاعة العامة الاسرائيلية أن جيش الاحتلال بأن الجيش اعتقل فجر اليوم الجمعه أربعة شبان فلسطينين في الضفة الغربية تم نقلهم للتحقيق.

وقد افادت مصادر فلسطينية بان الجنود الاسرائيلين  اعتقوا الاسير المحرر المقعد حركيا كمال عابدين 40 عاما  بعد ان هاجمته قوة من المستعربين في رأس الجورة في الخليل حيث تم سحبه من سيارته بالقوة  ويعاني الاسير عابدين من إعاقة جراء إصاباته في مجزرة الحرم الابراهيمي التي نفذها الارهابي باروخ غولدشتيان.

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