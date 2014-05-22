الاحتلال يوقف تدريبات طياري الاحتياط

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلًا عن مصادر عسكرية في جيش الاحتلال، أن طياري الاحتياط لن يقودوا طائراتهم، وسيوقفون التدرب الشهر القادم بعد رفض وزارة المالية طلب من أجل تخصيص مزيد من الأموال لميزانية وزارة الحرب.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن خطوة سلاح الطيران غير المعتادة ستؤدى إلى إلغاء جلسة تدريب الطيران الأسبوعية لطياري الاحتياط.

وأعرب مصدر عسكري كبير عن القلق من أن يزداد تعقيد المشكلة والتكاليف المترتبة عليها، واستغراق الأمر وقتا طويلا لكي يتم تعويض وقت التدريب المهدر، وأشارت المصادر إلى أن طياري الاحتياط بالجيوش الغربية يتدربون أكثر بكثير من نظرائهم الإسرائيليين لذلك فإنهم يظلون بكفاءة عالية.

يذكر أن إيقاف التدريب بالنسبة لسلاح الطيران في هذه الفترة، يأتي عقب إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال بينى جانتس في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن أنه سيتم إلغاء تدريب احتياطي القوات البرية المقرر للفترة المتبقية من العام.