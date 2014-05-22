مخطط إسرائيلي لضم مستوطنات يهودية إلى القدس

كشفت مصادر صحفية عبرية، النقاب عن مخطط إسرائيلي جديد لتوسيع حدود مدينة القدس المحتلة وضم مستوطنات يهودية إليها.

وذكرت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس (22|5)، أن يسرائيل كاتس وزير المواصلات الإسرائيلي يعتزم التوجّه إلى البرمان "الكنيست" بمشروع قانون يهدف إلى توسيع حدود مدينة القدس المحتلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خطة كاتس تقضي بضم مستوطنات "معاليه أدوميم" و"جفعات زئيف" و"غوش عتصيون" بالإضافة إلى مستوطنة "بيتار عيليت" إلى الخارطة الهيكلية للقدس، بحيث تصبح جزءاً من المدينة.

ودعا الوزير الإسرائيلي، إلى تشكيل مجلس موحّد يسمح بالإدارة المركزية مع الحفاظ على الاستقلال الذاتي في إدارة الشؤون البلدية لكل مستوطنة من تلك التي سيتم إلحاقها بالمدينة.