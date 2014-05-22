تونس تسمح للفلسطينيين العالقين بمطار قرطاج بدخول أراضيها



أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أنها سمحت للمواطنين الفلسطينيين العالقين منذ 5 أيام بمطار قرطاج الدولي، بالدخول إلى أراضيها.



وفي بيان أصدرته، اليوم الخميس، وحصل مراسل "الأناضول" على نسخة منه، قالت وزارة الداخلية إنها سمحت للفلسطينيين العالقين في مطار قرطاج بالدخول إلى أراضيها بناء على رغبتهم، وذلك بعد عدم تمكنهم من مواصلة رحلتهم التي كانت مقررة إلى ليبيا.



وأضاف البيان أن رضا صفر الوزير المكلف بالأمن، قام برفقة سلمان الهرفي السفير الفلسطيني في تونس، صباح اليوم، بزيارة إلى مطار قرطاج للاطمئنان على أحوال الفلسطينيّين العالقين ومتابعة إجراءات دخولهم وإيوائهم في البلاد.



وكان متحدث من الفلسطينيين العالقين صرح لـ"الأناضول"، في وقت سابق اليوم، أن السلطات التونسية قد سمحت لهم بدخول البلاد وهم بانتظار تنفيذ الإجراءات.



وأضاف أن العملية "مسألة وقت"، قبل أن تعلن الداخلية التونسية عن السماح لهم بالدخول بشكل رسمي في بيانها.



وأفادت وسائل إعلام تونسية، صباح اليوم، أن وزيرة السياحة التونسية أمال كربول تكفلت بإيواء الفلسطينيين الثلاثين بمدرسة سياحية بمدينة الحمامات الساحلية شرق البلاد.



وتظاهر عشرات التونسيين، أمس الأربعاء، في بهو مطار قرطاج الدولي؛ احتجاجًا على احتجاز قرابة 30 فلسطينيًا منذ 5 أيام بالمطار.



وكان الفلسطينون الثلاثون قادمين من بيروت في طريقهم لمطار بنغازي، شرق ليبيا، الذي توقفت به الملاحة منذ السبت الماضي، بسبب الظروف الأمنية فيها.



وطالب المتظاهرون السلطات بالسماح للفلسطينيين العالقين بالمطار بدخول البلاد، مرددين هتافات من بينها: "يا للعار يا للعار يحضن العدو ويطرد أهل الدار"، و"بلاد الإسلام حق لكل مسلم".