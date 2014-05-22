« جوجل » أعلى العلامات التجارية قيمة في العالم

حافظت "آبل" على تصدر قائمة أعلى العلامات التجارية قيمة في العالم على مدى ثلاث سنوات كاملة، لكن "غوغل" نجحت في إزاحتها من مكانها لتأتي على رأس القائمة التي أعدتها شركة متخصصة في أبحاث السوق.

نجحت شركة "غوغل" في إزاحة شركة "آبل" من المركز الأول للعلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم لتحل محلها في القائمة. ووفقا لشركة "ميلوارد براون" المتخصصة في أبحاث السوق فقد بلغت قيمة العلامة التجارية لعملاق الإنترنت غوغل نحو 8ر158 مليار دولار بزيادة 40% عن العام الماضي، في حين تراجعت قيمة العلامة التجارية لشركة آبل بنسبة 20% لتصل إلى 9ر147 مليار دولار وتحتل بذلك المركز الثاني في قائمة هذا العام.

وأوضحت مصادر شركة "ميلوارد براون" أن غوغل وسعت استثماراتها خلال العام الماضي بشكل كبير لاسيما فيما يتعلق بتطوير النظارات الذكية والأبحاث العلمية في مجال الذكاء الصناعي في حين أن ابتكارات آبل الجديدة لم تنجح في إثارة نفس الحماس الذي أثارته العام الماضي.

احتلت شركات أمريكية المراكز العشرة الأولى في القائمة. من بين هذه الشركات، مايكروسوفت وماكدونالدز وكوكاكولا.

أما المراكز المائة الأولى فكان من ضمنها شركات ألمانية مثل "دويتشه تليكوم" و "بي إم دبليو" و"مرسيدس بنز" و "سيمنس". أما شركة "سوني" اليابانية العملاقة فخرجت من القائمة في حين دخلت القائمة شركات صينية مثل "تينسينت" للإنترنت والتي احتلت المركز الرابع عشر في القائمة لتتقدم على أسماء كبرى مثل فيسبوك (المركز الـ 21) و "ديزني" (المركز الـ 23) و "سامسونغ" (المركز الـ 29).