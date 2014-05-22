أعقد رائع أم عقد ضائع- هآرتس

بقلم: آري شبيط

اليكم سراً محفوظا جيدا وهو أن العقد الاخير كان عقدا رائعا. فقد كنا الى ما قبل عشر سنوات نحيا على الطرف، وكانت العمليات الانتحارية تقتل مواطني اسرائيل وتهدد اقتصاد اسرائيل وتشوش على الحياة في اسرائيل كليا. وكان يخيل الينا احيانا أن الدم يجري حقا في الشوارع وأن الوجود غير ممكن. واضطرت اسرائيل على أثر الوضع المتطرف المستمر أن تخطو خطوات متطرفة في الضفة وفي قطاع غزة جعلت حياة الفلسطينيين ايضا جحيما. لكن في خلال 2004 نجح الجيش الاسرائيلي و"الشباك" والمجتمع المدني آخر الامر في إسكات الفترة الدموية الكبيرة. وقل الارهاب الذي يثير الرعب وانقطع بعد ذلك فعاد الهدوء الى الشوارع والقلوب.

جبى الصراع الاسرائيلي الفلسطيني في العقد الاخير من حياة البشر أقل مما فعل في أكثر العقود السابقة. وكان من نتيجة ذلك أن عاد الاقتصاد الاسرائيلي الى الازدهار والنمو وتحطيم ارقام قياسية. وكان من نتيجة ذلك ايضا أن حدث تغيير عميق في الضفة. فلا يوجد أي تشابه بين تل ابيب ورام الله في 2014 وتل ابيب ورام الله قبل 2004.

ودون أن ننتبه جذبنا أنفسنا من الطرف ونجحنا في أن نمنح أنفسنا سنوات سمانا جدا من السكينة النسبية والنماء المطلق.

واليكم سرا محفوظا جيدا آخر وهو أن العقد الاخير كان عقدا فظيعا. ففي 2004 كان عدد المستوطنين في المناطق أقل من ربع مليون. وصار عددهم اليوم أكثر من 370 ألفا. وقد أفضى نمو اقتصادي بلغ نحوا من 50 بالمئة الى أن تحول المشروع الاستيطاني في السنوات العشر الاخيرة الى مشروع ضخم لا رجعة عنه تقريبا. وقويت قوة المستوطنين السياسية جدا ايضا. ففي حين كان من الممكن في منتصف العقد السابق أن يُكف جماحهم أصبحوا اليوم يسيطرون على الحزب الحاكم ويجذبون خيوط الحكومة ويُصرفون الادارة كأنها لهم. ولا يوجد أي حزب مركزي يواجههم ولا زعيم مركزي يضع أمامهم حداً.

إن الدولة التي كانت قادرة على تنفيذ الانفصال في 2004 – 2005، حل محلها دولة غير قادرة على صد الزعرنة المقززة لشارة الثمن. وفي تلك السنوات التي نمت فيها اسرائيل اقتصاديا أكثر من كل دولة غربية اخرى، عقدّت جدا وضع الاحتلال الذي جعلها دولة غير غربية على نحو سافر. فلا يوجد أي تشابه بين الاستيطان في 2014 والاستيطان قبل 2004. ودون أن ننتبه دفعنا أنفسنا الى الطرف وقربنا أنفسنا جدا من وضع فقدان القدرة على البقاء.

يُسمي خبراء اقتصاد العقد الذي تلا حرب يوم الغفران "العقد الضائع". فقد كان النمو الاقتصادي الاسرائيلي بسبب ظروف عالمية قاسية وسلسلة اخطاء سياسية بين 1974 و1985، كان منخفضا وزاد التضخم المالي كثيرا، ودُفعنا آخر الامر الى دوار خطير. لكن الحقيقة أن العقد الاخير كان هو العقد الضائع فيما يتعلق بوضع الدولة العام. وقد كان تشخيص المرض موجودا هناك، فالدولة اليهودية الديمقراطية مصابة بداء عياء قد يصبح داءً لا دواء له. وكانت القدرة ايضا موجودة هناك.

كانت اسرائيل قادرة بسبب قوتها الاقتصادية والعسكرية على رسم حدودها بنفسها. وكانت الفرصة موجودة هناك بيقين لأن الهدوء الذي لم يسبق له مثيل كان يُمكّن من الدفع باجراء ليس بمنزلة انسحاب تحت النيران. لكن لم ينهض الزعيم السياسي ولم تتشكل الارادة السياسية اللذان يمكنهما فعل عمل ما. وفي حين انطلقت الشركات الرائدة قدما وانتفخت الجيوب وامتلأت المطاعم – لم توجد القيادة الوطنية التي تواجه على نحو ناضج حكيم المشكلة القومية الاولى التي تهدد وجود الاسرائيليين القومي.

أنهى شمعون بيرس العقد الاقتصادي الضائع، فقد استغل حينما كان رئيس الوزراء ازمة حادة كي يفرض خطة انقاذ لامعة على جهاز سياسي واهن. فهل يوجد اليوم بيرس جديد وخطة بيرس جديدة ينهيان بصورة مشابهة العقد السياسي الضائع؟ اذا كانا موجودين فليظهرا فورا واذا لم يكونا موجودين فيحسن أن نجدهما سريعا فاسرائيل لا تستطيع أن تبيح لنفسها عقدا ضائعا آخر.