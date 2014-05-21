السجن 3 سنوات لمبارك و4 لنجليه في قضية فساد

قضت محكمة مصرية الأربعاء بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة، في إطار إحدى القضيتين اللتين يحاكم فيهما منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكمه.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بأموال مخصصة للقصور الرئاسية المعروفة باسم "قضية قصور الرئاسة".

وقضت المحكمة أيضاً في الجلسة التي أذاعها التلفزيون المصري على الهواء "بإلزامهم برد مبلغ 21 مليوناً و197 الف جنيه وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا لما اسند إليهم".

وأطيح بمبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 بعد حكم امتد ثلاثة عقود.