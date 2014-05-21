التواصل الجماهيري للجهاد تنظم لقاءً جماهيرياً في ديوان عائلة عاشور

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح بحركة الجهاد الإسلامي، لقاءً جماهيرياً في ديوان عائلة عاشور، استمراراً للقاءات الجماهيرية التي تنظمها اللجنة في مجالس العائلات الفلسطينية وإحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التزاور والمحبة في الله وعملاً من اللجنة لتهيئة الجو في قطاع غزة للمصالحة الفلسطينية.

وتقدم وفد اللجنة الشيخ أبو وسيم الوادية مسئول لجنة التواصل الجماهيري العامة والشيخ أبو تامر أبو غنيمة والمختار أبو عاهد فروانة والشيخ أبو وائل عابد وعدد من كوادر اللجنة, كان في استقبال الوفد المختار الحاج خليل عاشور"أبو فوزي" وعدد من وجهاء العائلة ومخاتير المنطقة.

ورحب المختار أبو فوزي عاشور بالوفد الزائر وشكر لهم زيارتهم وثمن موقف الحركة من المصالحة الفلسطينية وأكد على أهمية الزيارات التي تنظمها لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح للعائلات في مجالسهم لما لها من اثر على نفوس الإخوة في العائلات الفلسطينية.

بدوره, الشيخ أبو وسيم الوادية القي كلمة الحركة أكد فيها على موقف الحركة من المصالحة الفلسطينية وان حركته تدعم كل السبل في سبيل الوصول للمصالحة الكبرى, وأكد على موقف الحركة من القضية الفلسطينية, كما أشاد بدور عائلة عاشور في إصلاح ذات البين في المنطقة وشكر لهم حسن الاستقبال, وبين دور لجنة التواصل الكبير في إصلاح ذات البين والتواصل مع العائلات من خلال زياراتها لمجالس العائلات.

من جهته, تحدث الشيخ شعبان أبو غنيمة كلمة اللجنة شكر فيها عائلة عاشور على حسن الاستقبال وأكد على دور اللجنة في التواصل مع العائلات الفلسطينية احياءا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم للوصول لجو خالي من المشاحنات بين أبناء شعبنا تمهيدا للمصالحة الفلسطينية.

بدوره، شكر الشيخ أبو العبد بدوي مسئول التواصل في منطقة الصبرة عائلة عاشور على حسن الاستقبال وأكد على استمرارية الزيارات حتى تشمل كافة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.