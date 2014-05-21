نجاة مقاوم من قصف صهيوني بدير البلح

نجا أحد عناصر المقاومة صباح اليوم الأربعاء، من قصف نفذته المدفعية الصهيونية على تبة الكرد شرق مدينة دير البلح, فيما انسحبت جرافات الاحتلال المتوغلة في بلدة القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

وقال مراسلنا إن واحدة من القذائف المدفعية التي أطلقتها الدبابات الصهيونية أصابت دراجة نارية تعود لأحد عناصر المقاومة قرب تبة الكرد شرق مدينة دير البلح وسط القطاع ما أدى إلى احتراقها بالكامل دون أن يصاب بجروح.

وأطلقت المدفعية الصهيونية صباح اليوم 9 قذائف في مناطق مفتوحة جنوب ووسط القطاع , بعد تمكن المقاومة من تفجير عبوة ناسفة في تجمع للجرافات توغلت في أراضي المواطنين الزراعية ببلدة القرارة شرق خانيونس.