منتخبنا الأولمبي يكرر فوزه على الأردن ويحتفظ بلقب النكبة

حافظ منتخبنا الأولمبي لكرة القدم على لقب بطولة النكبة بنسختها الثالثة في خزائنه، بفوزه المستحق مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره الأردني بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما على إستاد الحسين بن علي في مدينة الخليل.

وكرر منتخبنا في اللقاء الختامي للبطولة، فوزه على الأولمبي الأردني بعدما تغلب عليه بافتتاح البطولة بهدف وحيد سجله تامر صلاح، وكان منتخبنا توج بلقب النسخة الثانية على حساب الأولمبي التونسي.

وسجل هدف الفوز وهدف لقب البطولة اللاعب محمد مراعبة في الدقيقة الثالثة عشر من زمن الشوط الأول بعدما تلاعب بأحد مدافعي الأولمبي الأردني وتوغل داغل صندوق الجزاء وسدد الكرة قوية حاول الحارس نور بني عطية التصدي لها لكنه فشل لتتهاوى التسديدة داخل الشباك.